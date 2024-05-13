Обрушившийся на Челябинск снегопад прекратится уже ночью

Об этом сообщают синоптики

Все утро жители Челябинска делятся фотографиями мощного снегопада, пришедшего в мае. Еще совсем недавно казалось, что можно открывать пляжный сезон, а сегодня на город обрушилась непогода. Синоптики Челябинского Гидрометцентра рассказали, когда это закончится.



«По территории области проходят фронтальные разделы, связанные с выходом южного Каспийского циклона, который вынес на территорию Северного Казахстана очень теплую южную массу. Даже сейчас в теплом секторе этого циклона температура — от 25 до 35 градусов», — комментирует дежурный синоптик Челябинского Гидрометцентра Людмила Линник.

Сегодняшний снегопад и стал результатом столкновения теплого и холодного фронтов.

«Когда теплая воздушная масса на нашей территории сталкивается с арктическим воздухом, поступающим к нам с севера, происходит усиление осадков в виде снега и дождя», — поясняет Людмила Линник.

Однако доставать обратно зимние вещи не стоит: уже к концу недели циклон покинет Челябинскую область.

«Циклон на нашей территории будет до окончания этих суток. Завтра он уже отойдет на восток. 14 мая ночью ожидаем небольшие осадки на северо-востоке области. Потом циклон будет уходить», — отмечает Людмила Линник.

Середина недели, 15 и 16 мая, пройдет без осадков, в регионе сохранится холодный воздух, ожидаются ночные заморозки.