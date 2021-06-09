Обручившиеся в прямом эфире пенсионеры из Челябинска отправились в свадебное путешествие

Молодожены отдохнут на берегу одного из самых красивых озер Южного Урала

В Челябинской области пенсионеры, чья помолвка прошла в прямом эфире, съездили в свадебное путешествие. 73-летний Николай Мотлях и 66-летняя Валентина Щукина поженились 15 мая. На свадьбу активисты Общероссийского народного фронта подарили влюбленным отдых на курорте «Увильды».

«Мы обещали им исполнить мечту, и на этой неделе Николай Федорович и Валентина Ивановна прибыли на курорт „Увильды“. Это очень красивое место среди соснового леса. Мы сразу поняли, что такие прекрасные пейзажи нашей паре обязательно понравятся. Представители курорта охотно откликнулись на наше предложение принять участие в проекте „Бабушка. Онлайн“, предоставив неделю отдыха совершенно бесплатно», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Молодые заселились в номер для новобрачных. Неделю они будут наслаждаться природой, оздоровительными процедурами и друг другом.

«Какое диво! Я мечтал показать моей царевне красоты нашей уникальной природы и побыть с ней вместе у озера. Много прекрасных мест за жизнь посетил, но на Увильдах до этого никогда не бывал. Такое чудо, да еще и вдвоем, — это самое замечательное, что может быть. Сколько будем жить, столько будем помнить эту сказку, в которую мы попали», — поделился эмоциями Николай Мотлях.

Напомним, что Николай Мотлях сделал предложение возлюбленной в прямом эфире, посвященном празднованию Дня пожилого человека, осенью 2020 года. Весной 2021 года паре организовали настоящую свадьбу с девичником, мальчишником, спа-процедурами и лимузином.