Обрезка деревьев в Челябинске: необходимость или варварство

По словам специалистов, эта мера направлена на безопасность жителей

Весенняя обрезка деревьев в Челябинске вновь вызвала волну возмущения среди горожан. Многие считают проводимые работы варварскими, а остающиеся после обрезки «столбики» уродливыми. ИА «Первое областное» обратилось за комментарием в управление экологии и природопользования города.

По словам заместителя начальника управления Тимура Темирова, обрезка деревьев бывает нескольких видов: омолаживающая, санитарная и формовочная, а на фотографиях, которые прислали в редакцию жители улицы Захаренко на северо-западе, мы наблюдаем первый вариант.

«Важно понимать, что обрезка деревьев — это необходимая процедура, направленная на обеспечение безопасности населения. И с весной к нам за разрешением на ее проведение обращается огромное количество управляющих компаний, детсадов, школ и других учреждений. Это правильный и ответственный подход», — говорит специалист.

На Захаренко была проведена омолаживающая обрезка ивы ломкой — это дерево с очень хрупкими ветвями, которые при сильном ветре легко ломаются и могут упасть на машины, детские площадки или тротуары.

«Омолаживающая обрезка направлена на предотвращение таких аварийных ситуаций: ветви укорачиваются до определенной высоты, чтобы стимулировать новый рост и сформировать более устойчивую крону. Срезы обрабатываются специальными средствами, предотвращающими заражение. Очевидно, непривычный внешний вид после такой обрезки и вызывает негативную реакцию у некоторых жителей. Но ивы быстро восстанавливаются, прибавляя в высоту до полутора метров в год», — успокаивает Тимур Темиров.

Он призвал жителей отнестись к проводимым работам с пониманием, отметив, что неэстетичный вид деревьев — явление временное. Зато после омолаживающей обрезки дереву требуется только санитарная и формовочная обрезка, чтобы поддерживать форму кроны. Для них не нужно специального разрешения.

Добавим, управление экологии проводит проверки соблюдения правил обрезки, и за нарушения технологии, особенно повлекшие гибель дерева, предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.