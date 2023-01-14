Сегодня, 14 января, православные христиане отмечают Обрезание Господне. Несмотря на то, что этот праздник не считается двунадесятым, верующие придают ему большое значение. Подробнее об истории праздника, его смысле и традициях — в материале ИА «Первое областное».
История праздника
В дохристианские времена древние иудеи проводили процедуру обрезания мальчикам на восьмой день жизни. Это определяло их принадлежность в богоизбранному народу и фактически заменяло современный обряд крещения. Иисус Христос также прошел эту процедуру на восьмой день от роду, тогда же его и нарекли Иисусом, что означало «спаситель».
Отмечать этот праздник в церкви начали в IV веке нашей эры. Дата 14 января и была выбрана потому, что это был восьмой день от Рождества Христова.
Смысл праздника
Согласно Евангелию, обрезание — это символ ограничения или удаления. Христос прошел через эту процедуру, подчинившись закону, тем самым показав необходимость следования законам церкви и божьим заповедям. С появлением Христа физическое обрезание было отменено, и фактической его заменой стало крещение. Также обрезание символизирует «обрезание» грехов.
Традиции праздника
В праздник Обрезания Господня в церквях проходят литургии и служится молебен о Новолетии. Поскольку он совпадает со старым новым годом и именно 14 января является первым днем нового года, на Руси в этот день было принято «щедровать» — петь под окнами изб «щедривки» и получать за это подарки в виде угощений.