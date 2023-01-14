Обрезание Господне отмечают православные христиане 14 января

Рассказываем, в чем смысл праздника

Сегодня, 14 января, православные христиане отмечают Обрезание Господне. Несмотря на то, что этот праздник не считается двунадесятым, верующие придают ему большое значение. Подробнее об истории праздника, его смысле и традициях — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

В дохристианские времена древние иудеи проводили процедуру обрезания мальчикам на восьмой день жизни. Это определяло их принадлежность в богоизбранному народу и фактически заменяло современный обряд крещения. Иисус Христос также прошел эту процедуру на восьмой день от роду, тогда же его и нарекли Иисусом, что означало «спаситель».

Отмечать этот праздник в церкви начали в IV веке нашей эры. Дата 14 января и была выбрана потому, что это был восьмой день от Рождества Христова.

Смысл праздника

Согласно Евангелию, обрезание — это символ ограничения или удаления. Христос прошел через эту процедуру, подчинившись закону, тем самым показав необходимость следования законам церкви и божьим заповедям. С появлением Христа физическое обрезание было отменено, и фактической его заменой стало крещение. Также обрезание символизирует «обрезание» грехов.



Традиции праздника

В праздник Обрезания Господня в церквях проходят литургии и служится молебен о Новолетии. Поскольку он совпадает со старым новым годом и именно 14 января является первым днем нового года, на Руси в этот день было принято «щедровать» — петь под окнами изб «щедривки» и получать за это подарки в виде угощений.