«Обрели свое счастье в автобусном парке»: истории любви от челябинских транспортников

Оказывается, в городе много «автобусных семей»

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности. В такой нежный и трогательный праздник в «Службе организации движения» Челябинска поделились семейными историями своего предприятия: кто-то пришел работать целыми поколениями, кто-то — знакомился на работе.

В автобусном парке династии появляются часто: дети идут по стопам родителей, жены приходят на работу к мужьям, какие-то пары формируются из сотрудников парка. Например, Олег и Лариса Лисовские оба работают водителями общественного транспорта, о чем мечтали с детства. Правда, Олега интересовали трамваи, а Ларису привлекали троллейбусы. По стечению обстоятельств и счастливой случайности оба пришли в автобусный парк, где и обрели друг друга.

Другая пара — Людмила и Виталий Сорокины. Они в браке уже 26 лет: познакомились еще в детстве, спустя время поженились, а в прошлом году отметили серебряную свадьбу. Виталий — водитель автобуса, его супруга — кондуктор. В последние три месяца они даже работают на одном автобусе — специально, чтобы все время быть рядом.



