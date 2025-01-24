Образовательный центр № 5 Челябинска отмечает свой первый юбилей

В самой большой школе на Урале обучается свыше 4 тысяч детей

Сегодня, 24 января, образовательный центр № 5 распахнул свои двери для почетных гостей, чтобы вместе подвести итоги работы за пять лет и оценить динамику улучшений. В торжественном концерте в честь пятилетнего юбилея самой большой школы на Урале приняли участие представители региональной и городской власти, Минобра, вузов, а также руководители силовых структур.

С приветственным словом обратился министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

«За пять лет вы достигли очень больших высот. Вы не только реализуете тот потенциал, который изначально закладывали при проектировании центра, но и демонстрируете динамичный рост и развитие. У вас сильная управленческая команда, замечательный педагогический коллектив и дети, которые радуют своими спортивными, интеллектуальными и творческими достижениями. Вы сегодня являетесь не только центром образования, но и центром культурных и творческих инициатив в регионе», — сказал Виталий Литке.

Центр строился как крупнейший образовательный объект на Урале, работы проводились в рекордно короткие сроки.

«Мы строили не просто школу, а культурно-образовательный и спортивный центр. В процессе работы не раз менялись проектные решения, но результат превзошел ожидания», — говорит замглавы Челябинска по строительству Владимир Шамне.

Самая инновационная школа, наполненная современным оборудованием, изначально была рассчитана на 1500 учеников. Сегодня здесь обучается более 4 тысяч ребят, работает 8 предметных кафедр и 10 подразделений. Именно здесь открыли первый в России класс ФСБ, выпускники которого сейчас продолжают учебу в Академии ФСБ России.

«Мы активно привлекаем ребят на все наши ведомственные мероприятия. Учащиеся 10—11-х классов ФСБ находятся в постоянном контакте с действующими сотрудниками. Мы организуем выездные мероприятия, в том числе в наши вузы. Ребята ОЦ № 5 были в калининградском и московском институтах, а также в Академии ФСБ России, куда многие из них успешно поступают после конкурсного отбора», — рассказала сотрудник отдела кадров УФСБ России по Челябинской области Анастасия Анисимова.

В качестве пилотного проекта на базе ОЦ № 5 были открыты классы Детской полицейской академии (ДПА), курсанты которых получают базовые знания и компетенции для дальнейшего обучения и службы в органах правопорядка.

«У нас есть совместные выезды с МВД, где нам рассказывают и показывают, как работает полиция. Ведется специальная физическая подготовка курсантов, действует разделение по учебным профилям. Для меня это что-то новое и интересное», — поделилась ученица 8-1 класса Детской полицейской академии ОЦ № 5 София Прихода.

В рамках торжественного мероприятия руководству и сотрудникам образовательного центра № 5 были вручены благодарности и почетные грамоты Минобра Челябинской области, Челябинской городской думы. В свою очередь директор ОЦ № 5 Евгений Марченко поблагодарил представителей власти, ведущих строителей и силовой блок за эффективное сотрудничество.

Депутат Госдумы РФ Анна Скрозникова передала Евгению Марченко благодарственное письмо за высокий профессионализм и развитие кадетского движения в стране.