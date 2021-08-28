Образовательные учреждения Магнитогорска готовы к началу учебного года

За лето в порядок привели 180 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования

В Магнитогорске все образовательные учреждения прошли приемку и готовы к 1 сентября. За лето здания школ и детских садов тщательно подготовили к новому учебному году, сообщают в пресс-службе городской администрации.

С 9 по 19 августа специальная межведомственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники управления образования, Роспотребнадзора, УМВД, ГИБДД и другие, проверили 180 муниципальных образовательных учреждений. И, как отметил глава города Сергей Бердников, на сегодняшний день нет вопросов, которые бы препятствовали началу учебного года.

«Мы многого добились за последние несколько лет. И наши учреждения образования изменились в лучшую сторону. Есть некоторые недочеты, но это нормально. Всегда есть, к чему стремиться и в чем развиваться»,— сказал мэр.

Работа в этом году была проделана серьезная: к 1 сентября в шести школах и трех детских садах отремонтировали кровлю, почти во всех образовательных учреждениях провели косметический ремонт, в шести школах и 19 детских садах заменили ограждения, в 34 учреждениях отремонтировали инженерные сети. На сегодняшний день по поручению Сергея Бердникова проводится благоустройство территорий.

«Единственной проблемой сегодня являются тротуары на территории учреждений образования, так как со времен создания садиков и школ ими никто не занимался. В планах на этот год заменить асфальтовое покрытие на 32 объектах. Мы продолжим работу в данном направлении, чтобы в течение ближайших лет эту проблему устранить»,— добавил глава Магнитогорска.

При подготовке к 1 сентября и планированию образовательного процесса не забыли и о антикоронавирусных мерах.

«С началом нового учебного года во всех образовательных учреждениях работа будет организована в условиях усиленного дезинфекционного режима с обязательным соблюдением режима проветривания помещений. Во всех учреждениях созданы условия для обработки рук с применением кожных антисептиков на входе в здание, столовую, туалетные комнаты, а также условия для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях. Использование масок и перчаток по-прежнему является обязательным требованием к работникам пищеблока и обслуживающему персоналу»,— рассказала начальник управления образования администрации города Наталья Сафонова.

По ее словам, в школах будет осуществляться «утренний фильтр» с целью недопущения в здание человека с признаками заболевания. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, в детских садах обеспечат групповую изоляцию. Также разработано специальное расписание уроков, перемен и приема пищи, которое позволит минимизировать контакты.

Всего в новом учебном году в городские школы и детские сады пойдут 81358 детей.