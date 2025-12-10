Образовательные учреждения Челябинской области подключаются к мессенджеру MAX

Здесь ученики, родители и учителя могут безопасно коммуницировать и обмениваться информацией

В Челябинской области образовательные учреждения Челябинской области продолжают создавать каналы в национальном мессенджере MAX. Это позволяет ученикам, родителям и педагогам безопасно общаться и обмениваться важной информацией.

«Переход от „Сферума“ в MAX был планомерный и организован в плане программного обеспечения очень основательно. Не было каких-то проблем по поводу переноса данных. Те же самые „Госуслуги“, различные данные, которые хранятся на вашем телефоне, они никак не затрагиваются. Двойной код шифрования обеспечивает безопасность данных», — подчеркнул заместитель директора по безопасности школы № 155 Артур Шахмометов.

Национальным мессенджером уже пользуются примерно 280 тысяч человек, связанных со сферой образования в Челябинской области. Среди них около 140 тысяч учеников/студентов, 85 тысяч родителей и более 50 тысяч педагогов.