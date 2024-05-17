Образ для челябинских выпускников в этом году обойдется дороже

Средняя цена — около шести тысяч рублей

В конце мая в Челябинской области традиционно проходят последние звонки. Выпускники всегда тщательно и с особым трепетом подходят к выбору своего наряда. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров» исследовали спрос и цены на обувь, одежду и услуги бьюти-мастеров в Челябинске в апреле 2024 года и сравнили с таким же периодом прошлого года.



Кропотливее к созданию образа подходят девушки — покупают платья, туфли, записываются к стилисту-визажисту. Некоторые выпускницы предпочитают образ в стиле СССР с классическим фартуком. Цена на них на платформах начинается от 1 500 рублей.

«Кто-то делает выбор в пользу нарядного платья — продажи платьев на „Авито“ в апреле выросли на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Средняя цена — 4 100 рублей», — комментируют в пресс-службе «Авито».

Продажи женских туфель в Челябинске с прошлого года почти не изменились, в среднем их покупали за 1 400 рублей. Аксессуары для образа на последний звонок стали покупать на 17% чаще. Набор аксессуаров — ленты, банты для прически и колокольчики — в среднем обойдется в 200 рублей.

Продажи мужских костюмов в этом году выросли заметнее. В апреле этого года их покупали на 50% чаще, чем в апреле прошлого. В среднем костюм можно приобрести на платформе за 3 700 рублей. Покупка пиджака и брюк по отдельности обычно выходит дороже, средняя цена на платформе за каждую вещь — 2 800 и 2 300 рублей соответственно. При этом продажи пиджаков выросли на 57%. Рубашки стали покупать на 45% чаще год к году, средняя цена — 1 300 рублей.

Продажа туфель не изменилась, и их средняя стоимость на платформе — 2 200 рублей. Галстук или бабочка в среднем обойдутся в 300 рублей.

В итоге набор из платья, туфель и ленты в этом году обойдется родителям в среднем в 5 700 рублей, а комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 7 500 рублей.