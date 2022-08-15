Обработку от клещей проведут в Ленинском и Курчатовском районах Челябинска

В городе идет второй этап акарицидных работ

В Челябинске продолжается повторная обработка от клещей. При благоприятных погодных условиях во вторник, 16 августа, работы проведут на территории Ленинского и Курчатовского районов. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Ленинском районе от клещей защитят пляж поселка Берегового, берег озера Смолино вдоль улицы Новороссийской до ДК «ЧТПЗ», сквер у ДК «Станкомаш», а также скверы «Смолинский» и «Семейный». Обработку проведут на территории от Копейского шоссе до поселка Мясокомбинат, а также разделительной полосы по улице Машиностроителей (от Новороссийской до Энергетиков).

В Курчатовском районе обработают сквер «Фонтан» у перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Цинковой, березовую рощу, а также зеленые участки у пересечения улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля. Работы проведут вблизи дворов на Профессора Благих и Лобырина.

«Даты проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Напомним, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует 100-процентной защиты от укуса клещей», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, ранее мэрия анонсировала акарицидную обработку в Металлургическом и Тракторозаводском районах.

Почему клещи вновь активизировались, ИА «Первое областное» объяснила биолог Александра Лагунова.

Как правильно себя вести, если клещ все-таки присосался, вы можете узнать из инструкции от ИА «Первое областное».