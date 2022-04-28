Обработка челябинских скверов от клещей продолжится в начале мая

Специальное вещество поможет отпугнуть опасных насекомых

В апреле и мае в Челябинске проходит традиционная акарицидная обработка парков, скверов, пляжей и других мест отдыха горожан. На пятницу, 29 апреля, запланированы работы в Ленинском и Курчатовском районах. Ранее, 26 апреля, провели обработку общественных пространств в Тракторозаводском и Металлургическом районах.

В период с 4 по 6 мая специалисты обработают еще несколько популярных мест отдыха челябинцев. Адреса сообщили в пресс-службе администрации города.

Центральный район:

• поселок Благодатово в местах примыкания к береговой линии реки Миасс;

• западная сторона транспортной развязки в микрорайоне Шершни по улице Гостевой;

• улица Тенистая (западная и восточная сторона) по улице Прибрежной до лога сброса паводковых вод с Карпового пруда (микрорайон Шершни);

• береговая линия Шершневского водохранилища (западная и восточная сторона);

• лог реки Игуменки.

Калининский район:

• зеленая зона между улицей Ворошилова, 57в и улицей Братьев Кашириных, 100;

• зеленая зона между дома 5 и 3 по улице Художника Русакова, домами 4, 6

и 6а по этой же улице;

• береговая полоса по улице Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТРК «Родник»;

• береговая полоса реки Миасс вдоль улицы Болейко от проспекта Победы до улицы Кожзаводской (до моста на остров Заячий);

• береговая зона реки Миасс с западной стороны от улицы Российской, 30;

• зеленая зона возле дома 2 по улице Лебединского;

• сквер имени В. Н. Гусарова, вдоль улицы Российской от дома 32 до дворца культуры ЧЭМК;

• береговая зона реки Миасс между домами 7а и 7б по улице Набережной и от дома 11а по улице Набережной до дома 8 по улице Братьев Кашириных;

• береговая зона реки Миасс с восточной стороны от дворца культуры ЧЭМК до транспортной развязки по улице Братьев Кашириных;

• остров Заячий;

• береговая зона реки Миасс от улицы Северо-Крымской до Свердловского проспекта.

Даты проведения акарицидной обработки могут быть изменены в зависимости от погодных условий, отмечают в администрации Челябинска.

Также в мэрии напомнили, что такие мероприятия не гарантируют полной защиты от инфицирования после укуса клеща. Наиболее эффективным способом защиты от энцефалита остается вакцинация.

На днях ИА «Первое областное» подробно рассказывало, как самостоятельно достать клеща, если он присосался к телу.