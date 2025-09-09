Обновленный сквер Металлургов в Магнитогорске осмотрел Алексей Текслер

Сегодня здесь созданы все условия для комфортного отдыха детей и взрослых

«Обновленный сквер Металлургов стал еще одним примером комплексного благоустройства общественных пространств нашего региона. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха жителей разных возрастов. Символично, что именно в Год семьи в сквере появилась скульптура „Счастливые“, отражающая ценности, которые объединяют всех нас»,

— отметил Алексей Текслер.