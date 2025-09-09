В Магнитогорске после масштабного благоустройства распахнул свои двери обновленный сквер Металлург. Сегодня его осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.
Работы велись в 2024-м году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В парке полностью заменили кабельные линии и установили дополнительное освещение, установили систему видеонаблюдения. Отреставрированы исторические светильники, капитально отремонтированы ограждения и балюстрады с восстановлением утраченных элементов. Проведена замена инженерного оборудования и облицовки фонтанов, обновлены тротуарные покрытия. На танцевальной площадке оборудована акустическая система, на детской площадке смонтировано современное игровое оборудование. Также в сквере открыта скульптурная композиция «Счастливые».
«Обновленный сквер Металлургов стал еще одним примером комплексного благоустройства общественных пространств нашего региона. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха жителей разных возрастов. Символично, что именно в Год семьи в сквере появилась скульптура „Счастливые“, отражающая ценности, которые объединяют всех нас», — отметил Алексей Текслер.
Сегодня также глава региона открыл два модульных пункта полиции в магнитогорском парке «Притяжение».
