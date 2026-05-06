Обновленный Дом культуры вновь стал центром общественной жизни в Верхнеуральске

Капремонт ДК проведен в рамках Народной программы «Единой России» и партпроекта «Культура малой родины»

В Верхнеуральске завершен капитальный ремонт Дома культуры. На обновление учреждения из бюджетов различных уровней направлено более 40 миллионов рублей, сообщил в своем канале МАХ губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, Дом культуры в Верхнеуральском муниципальном округе после капитального ремонта превратился в современное многофункциональное пространство. Обновление затронуло каждый элемент здания.

«Особое внимание уделено зрительному залу — он стал уютнее — и сцене, получившей новое техническое оснащение. Это позволит местным творческим коллективам выходить на более высокий профессиональный уровень. Кроме того, в учреждении выполнены масштабные ремонтные работы, обеспечивающие комфорт и безопасность для посетителей и сотрудников», — отметил глава региона.

Преобразилась и прилегающая территория: здесь уложили новую тротуарную плитку, установили современное уличное освещение, провели комплексное благоустройство.

Губернатор подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря реализации Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Культура малой родины».

«На проведение работ было направлено более 40 миллионов рублей. Это серьезные вложения в сохранение и развитие культурной жизни на селе, в создание условий, где у людей есть возможность не только отдыхать, но и раскрывать свои таланты, общаться и проводить время с пользой», — отметил Алексей Текслер.