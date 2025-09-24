Законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва проведет первое заседание в следующий четверг, 2 октября, сообщается на сайте областного парламента.
В повестке — организационные решения нового созыва: регистрация фракций, избрание председателя Законодательного собрания, наделение полномочиями сенатора РФ от Заксобрания, утверждение структуры парламента и порядка организации работы депутатов. Также планируется рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов.
Докладчиком по ключевым вопросам заявлен председательствующий и председатель Законодательного собрания.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выдвинул Олега Гербера кандидатом на пост председателя областного парламента.