Обновленное Заксобрание Челябинской области соберется на первое заседание 2 октября

В повестке только организационные вопросы

Законодательное собрание Челябинской области восьмого созыва проведет первое заседание в следующий четверг, 2 октября, сообщается на сайте областного парламента.

В повестке — организационные решения нового созыва: регистрация фракций, избрание председателя Законодательного собрания, наделение полномочиями сенатора РФ от Заксобрания, утверждение структуры парламента и порядка организации работы депутатов. Также планируется рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов.

Докладчиком по ключевым вопросам заявлен председательствующий и председатель Законодательного собрания.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер выдвинул Олега Гербера кандидатом на пост председателя областного парламента.