Обнимите бухгалтера. В канун профессионального праздника узнали, чего хочет счетовод

И почему бухгалтеры не боятся, что их сменит искусственный интеллект

Почти наверняка почти каждый, услышав: «Зайди в бухгалтерию!» — поморщится или хотя бы внутренне содрогнется. Мол, чего от меня нужно! Сами, что ли, не могут все посчитать — сидят там, чаи гоняют, вон и чашки у них всегда стоят! А невдомек простому человеку, что чай этот был налит ранним утром, а времени сделать даже глоток у бухгалтера за весь день так и не нашлось…

К профессиональному празднику, который отмечается в России 21 ноября, мы планировали поздравительный материал. Поговорили с бухгалтерами трех абсолютно разных организаций — и… поменяли концепцию. Потому что на некоторые вопросы «девочки» (а у вас тоже так обращаются к сотрудникам этого отдела?) отвечали настолько похоже, что стало понятно, что это будет своего рода монолог. И монолог, честно говоря, не очень радостный.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ЛЮБЯТ БУХГАЛТЕРИЮ?

— Говорят, что мы злые, мы мешаем всем работать. А все потому, что мы требуем очень много подтверждающих документов. Никто же не хочет, чтобы его проверяли и с него требовали. А в бухгалтерии по-другому не получится. Ты сделал какую-то операцию — значит, ты должен довести ее до конца. В том числе в плане сдачи средств, обозначения результата и в плане документов.

Ну, скажем, командировка. Человек вышел из самолета — и посадочный талон выбросил, на автомате. А ведь это документ, это обязательное подтверждение того, что он летал. Спрашиваем: «Где талон?» А в ответ слышим, мол, никто не сказал, что его нужно сохранить. Восстановить, конечно, можно, но это потребует дополнительных телодвижений от человека. Конечно, он будет недоволен и будет ворчать на бухгалтерию, которая «придирается».

Или другой командированный не принес акт о проживании в гостинице — его, взрослого человека, тоже «не предупредили»! — и он злится на бухгалтера, фыркает: вот звоните сами и заказывайте этот акт — вам же надо! Нам надо, представляете! А прочитать положение о командировке слабо? Узнать, что есть три дня, в которые вы обязаны отчитаться за командировку — принести вот эти все билеты, квиточки и так далее, потому что потом это облагается налогами.

Я же, бывает, иду по коридору, мне человек навстречу, а у него над головой — будто неоновая табличка: должен столько-то, не сдал такой-то документ…

Обидно иногда, что мы будто отдел отрицательных эмоций. Нас никто не любит. А мы, между прочим, любим — но только тех, кто точно и до конца (и без пинка) выполняет все свои обязанности. Нам ничего и не надо больше.

БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАМОРОЧКИ

— Еще одна причина нелюбви: мы задаем много вопросов, которые «нас не касаются». Например, принес человек акт, там много технических характеристик, просим объяснить, зачем это купили, что это нашей организации дает, кто приобрел, куда будет использоваться. А в ответ: «Вам это знать не надобно, все равно ничего не поймете! Ваше дело — заплатить!»

Но у меня от этого зависит бухгалтерский учет: отнесение затрат, правильное размещение операции — пойдет это на основные затраты или, предположим, на убытки. Поэтому и задаем кучу наводящих вопросов, которые раздражают людей.

Хочется отдачи, наверное, какой-то от сотрудников, понимания, что не просто так просим эти документы. Мы заинтересованы, чтобы люди к нам приходили и сдавали все. Мы самый открытый отдел. Самый доброжелательный.



ПОЧЕМУ НЕ ТАК ПОСЧИТАЛИ?

Впрочем, есть несколько вопросов, которые набили оскомину сотрудникам бухгалтерии.

— Достаточно частый вопрос — и нередко он с наезда начинается — по отпускным или больничным: «Я была на больничном, он у меня 100%, тогда почему у меня зарплата меньше? Вот когда я сама считала — у меня больше получалось».

Но мы привыкли, уже не раздражает. Об одном просим: приходите, спрашивайте, все покажем и расскажем, научим расчетный листок читать. Но не надо оскорблять бухгалтеров, принижать профессию. А то часто мы крысы канцелярские оказываемся в итоге…

ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ?

— О-о-о-ой, это вообще, куда ни приди. Всеобщее мнение. Что бухгалтерия делает? — Чай пьет и бумажки с одной стороны стола на другую перекладывает. А когда развернешь перед ними все наши таблицы — дебет, так сказать, с кредитом и вот это все — глаза у всех разбегаются: «Как ты в этой таблице вообще что-то понимаешь?!»

То есть у людей реально полнейшее непонимание, чем мы занимаемся. А мы, извините меня, констатируем вообще все, что поступает в организацию: каждую бумажульку, каждый предмет…

Оценить глобальность этой работы могут только те, кому бухгалтерия помогла благодаря своей строгой отчетности — а в просторечии: хранению тех самых «бумажек».

«Была ситуация. Письмо отправили в марте 2023-го, оно затерялось, и чек потеряли. Спрашивают меня, а сохранилась ли вообще какая-нибудь информация, что мы его отправляли, это письмо? Мы достали нужные „бумажки“ — авансовый отчет по почтовым расходам, все нашли, и человек довольный пошел по трек-номеру отслеживать, где же его письмо. А без бухгалтерии он вряд ли бы справился».

КТО КРУЧЕ — ЭКОНОМИСТ ИЛИ БУХГАЛТЕР?

— Это абсолютно разные сферы деятельности. Если у экономистов — там разбег, планы-анализы. У нас, извините, копейка к копейке. Не нашел эту копейку — будешь сидеть всю ночь и искать ее, пока баланс не сведешь. С введением программного продукта, конечно, стало полегче, чем раньше, когда буквально на коленке считали.

— То есть вот эта вот вся цифровизация вам сильно облегчила жизнь?

— Сильно, да. Хотя и работы не убавилось. Да, вроде бы электронный документооборот придуман для того, чтобы разгрузить бухгалтерию, чтобы было меньше бумажек. Так их раза в три больше стало! Ну просто потому, что, когда у тебя налоговая просит предоставить какие-то документы, ты не можешь им сказать: «Ребята, вот у нас документооборот, любуйтесь!» Нет, им распечатки надо.

— А если появится машина с искусственным интеллектом, которая всю бухгалтерскую работу будет выполнять, не боитесь без работы остаться?

— Да я вас умоляю! Просто покажите мне эту машину, мы сбросимся и купим ее — пусть работает на благо народа.

ПОЖЕЛАНИЕ КОЛЛЕГАМ-БУХГАЛТЕРАМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

— Спокойствия и зарплаты.

Вместо постскриптума:

Говорю с подругой-бухгалтером. Прошу сказать что-нибудь «на вашем, на бухгалтерском». Рассказывает присказку-шутку: «Ой, ну этот вообще ничего не умеет делать. Даже халат на 70-й счет списать не может».

На мое недоумевающее лицо только вздыхает: «70-й счет — это зарплата. То есть туда ничего не спишешь. Ну вроде присказка, просто поржать. Ладно, только нам, бухгалтерам, и смешно…»

Пойду нашим тортик занесу. Пусть хоть чай попьют. (В честь праздника почему бы и не помечтать!)