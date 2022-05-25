Обнародовали доходы руководители избиркома Челябинской области

Руководитель комиссии Евгений Голицын за год почти вдвое увеличил свою прибыль

Руководство избирательной комиссии Челябинской области опубликовало на сайте ведомства декларации о доходах. Как следует из документа, председатель избиркома Евгений Голицын за 2021 год заработал на 4 миллиона рублей больше, чем годом ранее.



В декларации Евгения Голицына указан доход в 9,22 миллиона рублей, его супруга заработала в 2021 году чуть меньше 608 тысяч. При этом в 2020 году Евгений Викторович показывал доход в 5,23 миллиона.

Напомним, Евгений Голицын был утвержден в должности председателя облизбиркома лишь в декабре 2021 года, до того он несколько лет в должности вице-губернатора курировал южные территории Челябинской области, то есть большая часть дохода получена им еще на прежнем месте работы.

В конце 2021 года в состав избиркома Челябинской области вошли еще несколько экс-чиновников регионального уровня. Бывший руководитель управления внутренней политики Виталий Шиков показал доход в 2021 году в 3,72 миллиона рублей, его супруга заработала чуть больше — 3,38 миллиона. Первый заместитель начальника управления общественных связей Наталия Гавриш, ныне секретарь избиркома, указала в декларации 1,686 миллиона рублей.