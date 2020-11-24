Облсуд прекратил уголовное дело в отношении бывшего ректора ЮУрГАУ

Его обвиняли в служебном подлоге и превышении полномочий.

Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении Виктора Литовченко — экс-ректора ЮУрГАУ. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе инстанции.



Ранее в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении Виктора Литовченко отказал Центральный районный суд Челябинска. Сегодня, 24 ноября, облсуд отменил это решение и назначил судебный штраф в 70 000 рублей.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении Виктора Литовченко, отменил постановление Центрального районного суда от 17 сентября 2020 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении Литовченко. Судебная коллегия областного суда прекратила уголовное дело в отношении Литовченко в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей», — рассказали представители Челябинского областного суда.

Отметим, что Виктор Литовченко обвинялся по двум статьям органами предварительного следствия. Пост ректора ЮУрГАУ он оставил в июле прошлого года. Согласно официальной информации, Виктор Литовченко уволился по собственному желанию, однако, по сообщению некоторых изданий, решение было принято из-за проблем с силовиками.