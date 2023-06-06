В челябинском парке Гагарина впервые пройдет областной выпускной

На общий праздник соберут подростков из разных муниципалитетов

В Челябинской области впервые проведут единый выпускной для всех подростков, окончивших школу в 2023 году. Об этом во вторник, 6 июня, на областном совещании при губернаторе заявил глава Челябинской области Алексей Текслер.

«Впервые будет проведен общерегиональный выпускной вечер, который состоится в Челябинске в парке Гагарина в ночь с 23 на 24 июня. Поручаю главам муниципалитетов организовать доставку выпускников до мероприятия и обратно», — заявил Алексей Текслер.

В этом году школы области выпускают более 50 тысяч детей. Алексей Текслер потребовал обеспечить их максимальную безопасность во время экзаменов и выпускных, исключить конфликты на любой почве.