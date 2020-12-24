Областной суд снял условный срок с главврача Еманжелинской больницы

Медик не признал вину в хищениях, но возместил больнице ущерб

Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении главврача городской больницы № 1 Еманжелинска Юрия Волкова, который в октябре был осужден на 2,5 года условно за четыре эпизода растраты по части 3 статьи 160 УК РФ. Как установило следствие, Волков в 2015—2018 годах пользовался доходами больницы как своими: когда контролирующие органы накладывали на него или его подчиненных административные штрафы за выявленные нарушения, главврач оплачивал их из средств подчиненного учреждения, полученных за счет оказания платных медуслуг. Общий ущерб, по данным пресс-службы областного суда, превысил 196 тысяч рублей.



Сторона защиты с условным сроком врача не согласилась и подала апелляционную жалобу. В заседании выяснилось, что ущерб Волков полностью возместил. Поэтому адвокат настаивал на изменении категории преступления и прекращении уголовного дела. Судебная коллегия пошла навстречу стороне защиты и прекратила дело за примирением. Условный срок с Юрия Волкова снят. Правда, реабилитирующим обстоятельством возмещение ущерба не является.