Областной суд оставил без изменения приговор двум чиновникам из Златоуста

Оба осуждены за мошенничество и превышение должностных полномочий

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор двум сотрудникам муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» из Златоуста, которые ранее были осуждены за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Один из бывших заместителей директора Владимир Горбунов получил 4,5 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления на два года. А второй заместитель — Антон Нагаев — три года лишения свободы. Оба с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, Антон Нагаев похитил не менее 5 млн рублей, принадлежащих учреждению. Также в сговоре с заместителем начальника УЖКХ города Владимиром Горбуновым он получил взятку 1,4 миллиона рублей за приемку и оплату муниципального контракта на строительство.

Адвокат Горбунова обжаловал приговор, требуя назначить более мягкое наказание. Однако из этого ничего не вышло.