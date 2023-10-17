Областной КСП передали полномочия по контролю за бюджетом поселка под Челябинском

Специальное соглашение подписали председатель Контрольной палаты и депутат поселения Новый Кременкуль

В сельском поселении Новый Кременкуль Сосновского района бюджет перешел под внешний контроль региональной Контрольно-счетной палаты. В надзорном органе пояснили, что законодательство РФ разрешает передачу таких полномочий.

17 октября соответствующее соглашение подписали председатель КСП Алексей Лошкин и председатель совета депутатов сельского поселения Новый Кременкуль Мария Бердникова в присутствии главы Сосновского района Евгения Ваганова. Теперь внешний контроль за расходами бюджетных средств перешел на региональный уровень.

Напомним, ранее КСП приняла контроль над бюджетом Миасса.