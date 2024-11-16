Областной форум «Академия доверия» пройдет в Челябинске во второй раз

Интересно будет и подросткам, и их родителям, и педагогам

В воскресенье, 17 ноября в Южно-Уральском государственном педагогическом университете во второй раз пройдет областной форум «Академия Доверия». На площадках для подростков, родителей и педагогов будут работать психологи, а также специалисты Центра диагностики и консультирования детей и подростков, сообщили организаторы.

Психолог Ирина Аверинкова расскажет родителям подростков о том, как соблюдать в семье роли и границы. Психолог Оксана Ледкова прочитает лекцию на тему «Навыки личной и профессиональной эффективности». Специалисты Центра диагностики и консультирования расскажут о причинах проблемного поведения детей, а также о том, как решать конфликтные ситуации.

Для ребят пройдут интересные мероприятия в читальном зале библиотеки.

В финале форума гости смогут пообщаться с продюсером сериала «Новенький» Оксаной Барковской.

Для участия необходима регистрация, которая пройдет на первом этаже университета в день проведения форума.

Возрастное ограничение 6+