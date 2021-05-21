Медиахолдинг «Первый областной» признан Почетным благотворителем Челябинской области

Региональный конкурс социальных достижений «Меняющие мир» определил победителей

В Законодательном собрании Челябинской области сегодня, 21 мая, подводят итоги ежегодного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». 18-я церемония награждения проходит для социально активных компаний, которые оказались неравнодушными и откликнулись на решение людских проблем.

«В разные годы более 500 компаний соревновались за победу в конкурсе „Меняющие мир“ и рассказали о своем опыте поддержки нуждающихся, подавая хороший пример остальному бизнесу. Сумма благотворительной помощи, оказанной южноуральцам за это время, исчисляется миллиардами рублей», — прокомментировала пресс-служба регионального ЗСО.

Некоторые компании ежегодно участвуют и побеждают в конкурсе. Для них в 2020 году учреждена новая номинация «Почетный благотворитель», победителями в которой становятся предприниматели, одержавшие победу в конкурсе не менее трех раз.

В этом году медиахолдинг «Первый областной» стал победителем в этой номинации с благотворительным проектом «ОТВ помогает».

«В 2020 году информационная программа ОТВ „Время новостей“ запустила благотворительный проект „ОТВ помогает“. Журналисты помогали жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и сами становились инициаторами и участниками акций в поддержку детей и пенсионеров. Мы считаем, что важно не только рассказать о проблеме, но и помочь людям ее решить. В этом наша социальная функция», — говорят создатели проекта.

За это время журналисты компании помогли беженке с Украины родить в роддоме Златоуста. У девушки не было ни паспорта, ни гражданства. Вместе со своей семьей она переехала в Юрюзань к родственникам, спасаясь от войны. Ее семья не могла добиться ответа от Украины, чтобы оформить документы в России. В конце концов девушка встретила свою вторую половину, но брак не могли зарегистрировать. Официально родить она также не могла, ее попросту не ставили на учет без документов — Анна наблюдалась в платной клинике. Историю беженки рассказали корреспонденты сайта «Первый областной» и телеканала ОТВ и попросили помочь аппарат уполномоченного по правам человека. В итоге девушке предоставили место в роддоме Златоуста. На свет появилась девочка.

Парикмахер с дефектом речи благодаря ОТВ нашел работу. Историю челябинца рассказывали в выпусках «Времени новостей». Ему отказали четыре салона красоты. Из-за заикания. Борьба с дискриминацией привела Ивана в СМИ. За помощью наши репортеры обратились к уполномоченному по правам человека в Челябинской области. Юлия Сударенко нашла салон красоты, где в первую очередь важны профессиональные навыки.

Сотрудники медиахолдинга ОТВ принесли продукты пенсионеру, которого обманул компьютерный мастер. У пожилого мужчины забрали последние деньги, так что даже на еду не осталось. Корреспондент пришла в редакцию и к коллегам из других департаментов и рассказала о ситуации. Все, не задумываясь, в тот же день, принесли и продукты, и другие необходимые вещи.

ОТВ поддержало акцию челябинского школьника Саввы Ярыгина, который прославился тем, что собирал макулатуру, а вырученные деньги тратил на мячи для воспитанников детдомов. Сотрудники медиахолдинга сняли сюжет о мальчике, собрали макулатуру и передали ему. История Саввы стала известна на всю страну. Вскоре мальчика поддержали прославленные футболисты настоящего и прошлого. Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба пригласил челябинца на матч национальной команды. Прославленный в прошлом игрок, а ныне спортивный эксперт Александр Мостовой позвал мальчика в тренировочный лагерь.

ОТВ поддержало акцию «Снеговики-добряки». Мечту Зары Бабаевой воплотили в жизнь журналисты телеканала ОТВ. Сотрудники «Первого областного» приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки» и подарили девочке долгожданные краски для обуви. Она мечтает стать дизайнером и украшать ортопедические ботинки.

Поддержал акцию и генеральный директор медиахолдинга Олег Гербер. В канун Нового года, как и все дети, Саша отправил письмо Деду Морозу — попросил новый смартфон, просто необходимый для ведения блога. В рамках благотворительного проекта «Снеговики-добряки» письмо попало на стол генерального директора медиахолдинга «Первый областной», депутата Законодательного собрания Челябинской области от партии «Единая Россия» Олега Гербера. И уже к празднику паренек получил в подарок новенький телефон и кольцевую лампу для съемок. Саша уже опробовал их в работе.



Десятки сюжетов и историй добра и взаимовыручки переросли в настоящее масштабное движение неравнодушных журналистов ОТВ. Генерального директора медиахолдинга «Первый областной» (АО «Областное телевидение») Олега Гербера депутаты поздравили с почетной наградой.