Областная станция переливания крови вошла в шорт-лист конкурса Службы крови России

Челябинцев отметили сразу в нескольких номинациях.

Челябинская областная станция переливания крови попала в число номинантов всероссийского конкурса Службы крови России. Она вошла в шорт-лист конкурса профессионального мастерства сразу в нескольких номинациях.



Так, представители Челябинской области попали в число призёров в номинациях «Клетки жизни» за лучший проект пропаганды и развития донорства гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга и «Лучший медицинский работник учреждения Службы крови 2020» в категории «Лучший врач Службы крови»: врач клинико-диагностической лаборатории".

В работе «Стволовые клетки надежды» для номинации «Клетки жизни» описывается процесс вовлечения южноуральцев в регистр доноров стволовых клеток региона, в частности, людей с редким HLA-набором генов различных национальностей. В номинации «Лучший медицинский работник учреждения Службы крови 2020» в категории «Лучший врач Службы крови»: врач клинико-диагностической лаборатории" Южный Урал представляет Татьяна Суслова, возглавляющая отдел молекулярно-генетической диагностики.

«Челябинская областная станция переливания крови имеет регистр доноров стволовых клеток. В нём зарегистрировано более 5 тысяч человек. Они готовы в любой момент сдать необходимый биологический материал, дав тем самым надежду на спасение жизни больному в любом уголке страны. И нам приятно, что регистр ведёт именно Татьяна Суслова»,— отметил главный трансфузиолог Минздрава Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Отметим, Челябинская областная станция переливания крови неоднократно была в призёрах и победителях конкурса службы крови и премии «СоУчастие». Там отмечался вклад южноуральских медиков в развитие донорства крови.