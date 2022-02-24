Областная больница Троицка получила новое оборудование на сумму свыше 75 млн рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме современных диагностических комплексов было приобретено два автомобиля неотложной помощи и еще два — скорой помощи.
«Программа „Модернизация первичного звена здравоохранения“ рассчитана на пять лет. В ближайшее время в Троицком районе запланирован капитальный ремонт детской поликлиники, отделения скорой медицинской помощи, детской больницы и лечебного корпуса № 1. Планов много, будем реализовывать их на благо наших пациентов», — сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Штат областной больницы Троицка пополнился новыми специалистами, в том числе фельдшерами и врачом-оториноларингологом. В 2021 году по программе Минздрава Челябинской области купили десять квартир для врачей.
В 2022 году планируется капитальный ремонт здания бывшей детской больницы, в которой откроют новую женскую консультацию.
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