Областная больница Троицка получила новое оборудование

Это компьютерный томограф, маммографический цифровой аппарат и телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс

Областная больница Троицка получила новое оборудование на сумму свыше 75 млн рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Кроме современных диагностических комплексов было приобретено два автомобиля неотложной помощи и еще два — скорой помощи.



«Программа „Модернизация первичного звена здравоохранения“ рассчитана на пять лет. В ближайшее время в Троицком районе запланирован капитальный ремонт детской поликлиники, отделения скорой медицинской помощи, детской больницы и лечебного корпуса № 1. Планов много, будем реализовывать их на благо наших пациентов», — сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.



Штат областной больницы Троицка пополнился новыми специалистами, в том числе фельдшерами и врачом-оториноларингологом. В 2021 году по программе Минздрава Челябинской области купили десять квартир для врачей.



В 2022 году планируется капитальный ремонт здания бывшей детской больницы, в которой откроют новую женскую консультацию.

