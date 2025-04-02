Обладатели кубка «НОВАТЭК» из Долгодеревенского стали чемпионами России

Для региона это уже пятая победа за последние шесть лет

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Школьники из села Долгодеревенское, обладатели кубка «НОВАТЭК» стали чемпионами России по футболу. Соревнования «Кожаный мяч — Школьная футбольная лига», которые входят в проект Российского футбольного союза «Футбол в школе», прошли в Нижегородской области, рассказали в пресс-службе «НОВАТЭК Челябинск».

Южноуральские юниоры 2007-2008 года рождения обыграли сверстников из Волжска (республика Марий Эл), Севастополя, Новошахтинска (Ростовская область), Суровикино (Волгоградская область) и Нефтекумска (Ставропольский край).





За последние шесть лет это уже пятая победа команд Челябинской области, чемпионов Кубка «НОВАТЭК» во всероссийских соревнованиях.

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