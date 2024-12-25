Облачную погоду со слабым ветром обещают синоптики в Челябинской области 25 декабря

Будет прохладно

Сегодня, 25 декабря, температурный разбег в Челябинской области составит 10°C: где-то будет ниже −5, а где-то градусники покажут −14°C. Снега почти не будет, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске ожидается около −7°C. День пройдет без осадков. Ветер южной четверти, около 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске также покажут −7°C. Пасмурно, ближе к ночи может начаться слабый снег. Ветер южного направления, слабый.

Градусники в Верхнеуральске покажут около −9°C. День выдастся хмурым. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

До −10°C ожидается в Симе. Пасмурно, утром вероятен слабый снег. Ветер южного направления, слабый.

В целом отметка на градуснике в регионе установится в пределах от −4 до −9°C, в низинах столбики термометров покажут до −14°C. Облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. На дорогах локально гололед. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.