Облачную погоду с прояснениями и до +22°C прогнозируют в Челябинской области 17 мая

Где-то столбики термометров покажут около +15 °C

Сегодня, 17 мая, в Челябинской области обещают температурный разбег от +17 до +22 градусов, умеренный ветер и облачную погоду с прояснениями. Местами возможны слабые дожди. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске будет около +19…+21°C и без осадков. Ветер северо-западный, около 6 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается 20°C тепла. Облачно с прояснениями. Ветер северо-западного направления, около 7 метров в секунду.

Миасцам достанутся переменная облачность и +19°C. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +17°C. Преимущественно солнечно. Ветер северо-западного направления, до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +15°C. Утром возможен слабый кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В Верхнеуральске установится солнечная погода. Синоптики обещают около +20°C. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит около +21°C. День выдастся пасмурным. Ветер северного направления, 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +17 до +22°C. Переменная облачность, существенных осадков быть не должно. Ветер преимущественно северного направления, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.