Облачную погоду и изморозь прогнозируют в Челябинской области

Местами возможен слабый снег

Сегодня, 27 января, в Челябинской области ожидается спокойная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают ни сильных морозов, ни существенного потепления. Рассказываем подробнее.

Утром температура воздуха в Челябинске составит около −20°C, днем может потеплеть до −8°C. Ветер слабый, 1—6 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.

В Челябинской области в утренние часы столбики термометров поднимутся до −17°C, в отдельных районах будет ниже. Днем отметка на градуснике установится в пределах от −6 до −11°C, в низинах синоптики прогнозируют до −16°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Переменная облачность, местами пасмурно, без существенных осадков. Возможна изморозь.