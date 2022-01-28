Устроить «фотосессии» для обитателей таганайских лесов Союзу фотографов дикой природы предложило руководство национального парка, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».
В прошлом году три представителя объединения — Виктор Конев, Владимир Рубинчик и Алексей Романов — предприняли пробную экспедицию на Таганай.
Договор о сотрудничестве уже подписан. В данный момент проходит техническая подготовка к новым визитам. На территории парка обустроят специальные засидки для съемок животных. С Союзом проведены консультации по местоположению засидок и их моделям.
«Наша цель — создать фотобанк флоры, фауны и ландшафтов Таганая, потому требуются снимки разных жанров и направлений: панорамы, пейзажи, макрофотографии. Они пригодятся не только научному отделу. Качественный визуальный контент нужен для презентаций и материалов для экологического просвещения», — сообщила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.
Национальный парк поможет в организации фотоэкспедиций: предоставит места для ночлега и по возможности доставит участников к месту съемок.
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