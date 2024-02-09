Обильные осадки в Челябинской области прекратятся в выходные

Дни будут холодными

В предстоящие выходные, 10 и 11 февраля, в Челябинской области будет преимущественно переменная облачность. Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах региона. Погода сохранится ветреной и холодной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в регионе в отдельных районах пройдет небольшой снег, возможны слабые метели. Температура воздуха опустится до −16…−21 градуса Цельсия, в горах и низинах похолодает до −26°C. Днем ожидается от −12 до −17°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5—10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью будет около −19°C, днем столбики термометров поднимутся до −13°C. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье, 11 февраля, на большей части территории осадков не будет. В ночные часы синоптики прогнозируют от −19 до −24°C, в горах и низинах отметка на градуснике достигнет −29°C. Днем обещают от −10 до −15°C. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на 11 февраля похолодает до −22°C, днем температура воздуха поднимется до −11…−13°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду.