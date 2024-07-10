Обильные дожди сделали непроходимыми часть маршрутов нацпарка «Зигальга»

Некоторые подтопила река Юрюзань, на других — грязь и лужи

После обильных дождей, прошедших накануне в отдельных районах Челябинской области, некоторые реки вышли из берегов. Почти до предела наполнилась и река Юрюзань. Она вышла из берегов в районе поселка Кордонного, где стартует один из маршрутов нацпарка «Зигальга». Преодолеть его без высоких резиновых сапог сейчас невозможно, сообщили в телеграм-канале нацпарка.

«Путь до вершины Поперечной тоже будет непрост: на тропе довольно грязно, и непромокаемая обувь обязательна»,— добавили представители Зигальги.

Из-за подъема уровня воды в реках в Катав-Ивановском районе произошел перелив через дамбу. Накануне его удалось устранить.

В ближайшие несколько дней синоптики обещают ухудшение погоды: почти повсеместно зарядят дожди. Ситуация с разливом рек может усугубиться. Это призывают учесть представители нацпарка в случае, если у кого-то было в планах пройти один из маршрутов Зигальги.