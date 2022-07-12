Обгоревшим на пляже челябинцам бесплатно помогут по полису ОМС

Куда обращаться, если вы переборщили с загаром

Жара на Южном Урале продлится до конца недели. Пока одни спасаются от нее в офисах с кондиционерами, другие — у воды. Иногда подобные вылазки заканчиваются покраснением кожи, болью и даже температурой. Что делать, если вы обгорели на пляже, и где всем членам семьи получить бесплатную медицинскую помощь, ИА «Первое областное» рассказали главный врач Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера (ЧОККВД) Олег Зиганшин и врач-дерматовенеролог учреждения, кандидат медицинских наук Инна Семенова.

ПОМОГУТ ВСЕМ

Специалисты едины во мнении: если случился солнечный ожог, лучше всего обратиться к врачу. Он определит степень повреждения и в соответствии с типом кожи подберет средство для снятия воспаления. Для детей, взрослых и пожилых пациентов они будут разные.

«Летом у нас очень большой поток пациентов с солнечными ожогами и дерматитами. Профессиональную помощь пациентам всех возрастов — от младенцев до людей преклонного возраста — оказываем абсолютно бесплатно с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Никакого направления для этого не требуется — нужны только полис ОМС и паспорт», — рассказал руководитель ЧОККВД, главный дерматовенеролог Челябинской области Олег Зиганшин.

Но если вы находитесь где-то в отдаленной местности и не можете обратиться к врачу, придется спасаться подручными средствами. Инна Семенова говорит, что лучше на этот случай иметь в аптечке средства на основе декспантенола в форме крема или спрея, чтобы вовремя нанести их на поврежденную красную кожу.

«Ни в коем случае не используйте для этой цели мази. У них текстура плотная, что создает жировую пленку и нарушает термоотдачу кожи», — отметила Инна Семенова.

По этой же причине дерматологи не советуют наносить на поврежденную ультрафиолетом воспаленную красную кожу масла (подсолнечное, оливковое) и жирную сметану.





Идеальный вариант — еще до поездки на море или вылазку на местный пляж подобрать со специалистом лекарственные препараты, которые нужно иметь с собой в аптечке. Это будет безопаснее для вас, для вашего ребенка, пожилых родителей, если вдруг случится форс-мажор.

«Если же вы не подготовились и обгорели, все же увлажнение кожи любым имеющимся кремом создаст охлаждающий и хотя бы легкий противовоспалительный эффект, а также чисто субъективное облегчение. Сейчас все марки и бренды имеют молочко после загара. Там в составе должны быть увлажняющие компоненты, „Бепантен“, „Пантенол“, экстракты алоэ, охлаждающие компоненты. Нужно заранее запастись такими вещами в обязательном порядке», — говорит Инна Семенова.

СОБЛЮДАЕМ МЕРУ

До негативных последствий отдыха на пляже, конечно, лучше не доводить. Чтобы не обгореть, специалисты советуют отказаться от приема солнечных ванн в середине дня, когда солнце находится максимально высоко.

«Загорать следует поначалу с небольшого промежутка времени, постепенно увеличивая продолжительность нахождения на солнце. Обязательно при этом пользоваться фотозащитным кремом, который нужно наносить на открытые участки тела», — продолжает Инна Семенова.

Подобрать подходящее вам средство опять же поможет врач. Если не пренебрегать обращением к специалисту, можно сэкономить семейный бюджет, выбрав из огромного числа средств то, что точно подойдет именно вашей коже. Но если вы уже приобрели подобное в магазине — пользуйтесь. Специалист отмечает, что это будет намного лучше, чем совсем ничего.

«Дети, к примеру, вообще не любят защитными кремами мазаться. Мамы бегают за ними по пляжу, чтобы нанести средство. Избежать подобных ситуаций помогут спреи. Малыш даже не заметит, что вы его обработали. Это будет решением вопроса, и вы будете спокойны, и ребенок не обгорит. Но не забывайте при этом, что у каждого солнцезащитного средства есть срок действия. По его окончании — это может быть через час-два, — повторите процедуру снова», — резюмировала Инна Семенова.

ПОЛЬЗА СОЛНЦА

Специалисты не отрицают, что осложнений от долгого и незащищенного пребывания на солнце достаточно много. Но при этом избегать его не стоит, так как оно нам жизненно необходимо.

По данным Минздрава РФ, солнечный свет регулирует биоритмы, оказывает влияние на выработку гормонов, настроение и работу различных органов и систем. Необходимая суточная доза витамина Д, как отметили в ведомстве, обеспечивается воздействием солнца на кожу лица и кистей в течение 15 минут.