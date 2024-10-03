Обгоревшего подростка из Аши доставили спецбортом МЧС в Нижний Новгород

В полете мальчика сопровождали врачи

Напомним, 28 сентября в Аше горел частный жилой дом. Внутри находились два подростка. Один из них получил ожоги и был госпитализирован.



Спустя пять дней 16-летнего пострадавшего направили на лечение в Приволжский исследовательский медицинский университет.

В Нижний Новгород мальчика доставляли спецбортом авиации МЧС России. В полете подросток находился под наблюдением врачей. В их распоряжении было оснащение самолета Ан-148 МЧС России. Это современное оборудование, специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания и кардиомониторы.