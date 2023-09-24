Объездную дорогу Миасс — Карабаш — Кыштым откроют в середине октября

На реконструируемом участке проводят финальные работы

В середине октября 2023 года в Челябинской области планируют открыть после реконструкции объездную дорогу Миасс — Карабаш — Кыштым. Как сообщили в пресс-службе администрации Карабаша, сейчас там проводят финальные работы.

Дорогу, ведущую в объезд Карабаша, закрыли на реконструкцию в прошлом году. Перед тем, как приступить к ремонту, подрядчику пришлось изучить ландшафт и спроектировать высоту дорожного полотна. Затем рабочие создали подушку предасфальтового слоя, установили ливневые и дренажные трубы, провели электричество и уложили основной слой асфальта.

«Асфальтовый слой реконструируемой дороги отвечает новым стандартам. Для укладки дорожного полотна была использована износостойкая и эластичная смесь, которая выдерживает пониженные температуры, а в летний период не поддается нагрузкам большого транспорта. В Карабаше данная разновидность смеси до этого использовалась лишь на локальных участках, такой объемный промежуток маршрута — более семи километров — уложен впервые»,— уточнили в мэрии.

Сейчас на стратегически важном участке завершают реконструкцию железнодорожного переезда, устанавливают бордюры, отсыпают обочины, а также наносят разметку и устанавливают дорожные знаки. Планируется, что дорогу откроют для автомобилистов в середине октября.