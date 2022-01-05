«Обещаю себе, что буду ходить»: блогер из Челябинска очнулась после операции на позвоночнике

Девушка вместе с другим блогером Виталием Ореховым попала в ДТП

Ночью 4 января актриса и блогер Елена Козина попала в ДТП под Златоустом. Вместе с ней в машине находился видеоблогер Виталий Орехов. У девушки обнаружили компрессионный перелом позвоночника, её срочно увезли в Челябинск, где и прошла операция.



Как рассказывает Виталий Орехов, после ДТП в Златоусте Лене сделали снимок. На нем видно, что один из позвонков раздроблен.

«Я был в шоке. Позвонок полностью разрушился и осколки попали в спинной мозг. Но Лена могла шевелить ногами, и это обнадеживало. Я очень боялся, чтобы ничего не сдвинули, не стрясли и не задели, пока её перевозили, делали снимок. И самое главное, не сделали хуже во время операции», — рассказывает Виталий Орехов.

Операция в челябинской больнице шла 7,5 часов. Днем 5 января девушка очнулась и сообщила в своем Инстаграме, что её ноги двигаются.

«Восемь винтов в позвоночник, один позвонок теперь из металла. Обещаю себе, что буду ходить. Спасибо за поддержку», — сообщила Лена своим подписчикам.

4 января в пол второго ночи автомобиль «Тойота» вместе с Виталием, Еленой и ещё двумя пассажирами вылетел с дороги и врезался в кучу грунта. Авария произошла на занесенной снегом автодороге Златоуст-Магнитка. Виталий не пострадал, водитель — брат блогера Валерий Орехов — получил перелом ноги и сотрясение, а его жена Мария повредила позвоночник. Девушки были не пристегнуты.

Напомним, что Виталий Орехов популярный видеоблогер из Челябинска. На его YouTube-канале больше двух миллионов подписчиков, в Интрернет Виталий выкладывает комедийные скетчи. Особенно популярен его образ Бати. В свою очередь Елена Козина принимает активное участие в съемках и ведет собственный TikTok-канал.



