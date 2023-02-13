Объем сельхозпроизводства в УрФО вырос почти на 20 процентов в 2022 году

Он составил 481 миллиард рублей

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев оценил результаты работы аграриев в 2022 году. Он отметил, что несмотря на напряженный год и сложные экономические условия отрасль укрепилась. Объем сельхозпроизводства показал уверенный рост, отмечают в аппарате полпреда.

«Антикризисные меры, своевременно принятые федеральным правительством, укрепили отрасль, позволили оперативно решать вопросы поставок техники и запчастей, средств защиты растений. Агропромышленный комплекс со всеми сложностями справился и адаптировался к новым реалиям. Слаженная работа способствовала рекордному урожаю. Сейчас перед аграриями стоит задача сохранить положительную динамику и продолжать насыщать внутренний рынок продовольствием», — подчеркнул Владимир Якушев.

По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в Уральском федеральном округе по итогам 2022 года вырос практически на 17 процентов по сравнению с 2021 годом и составил 481 млрд рублей.

Продукция растениеводства заняла в общем объеме 49 процентов, животноводства — 51 процент. Более 60 процентов продукции сельского хозяйства произведено в сельскохозяйственных организациях; 25 процентов — в хозяйствах населения; остальное — в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП.

Позитивную динамику продемонстрировало растениеводство, где урожай ряда агрокультур стал рекордным. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142 процента к 2021 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90 процентов, овощей — на пять процентов, картофеля — на три процента.

По продукции животноводства индекс составил 99 процентов. Снизилось на 13 процентов производство яиц. Производство молока, скота и птицы осталось на прежнем уровне.