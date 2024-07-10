Объекты инфраструктуры в Челябинской области обезопасят от терактов

Дополнительные меры защиты обсудили на оперативном штабе

Обезопасить от терактов и обеспечить устойчивую работу объектов инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса Челябинской области поручил губернатор Алексей Текслер в ходе заседания оперативного штаба.

Дополнительные меры безопасности обсуждались в связи с расширением географии атак с использованием БПЛА со стороны Украины, отметил глава региона.

«Еще совсем недавно от ударов страдали в первую очередь новые регионы и приграничные субъекты Российской Федерации. Сейчас под обстрелы попадают и объекты в соседних с нами регионах. Налицо тенденция поражать цели, которые все дальше стоят от российско-украинской границы и зоны боестолкновения», — отметил Алексей Текслер.

Одна из главных целей — объекты топливно-энергетического комплекса, добавил он.