Обеды в школьных столовых Челябинска подорожают с 1 января

День питания будет стоить 78 рублей 78 копеек

В школах Челябинска с января вырастет стоимость детских обедов. Об этом учебные заведения предупредили письмом из городского комитета по делам образования.

Стоимость одного обеда, оплаченного из кармана родителей, составит 78 рублей 78 копеек. Сейчас обед стоит чуть больше 72 рублей.

При этом льготные категории школьников — ученики 1—4-х классов, дети из малообеспеченных и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети из семей участников СВО — будут по-прежнему питаться бесплатно.

С января также повысится стоимость питания для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, чьи родители являются участниками СВО. Им будут подавать блюда на 153 рубля 92 копейки.