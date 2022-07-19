Об аномальной жаре предупредили жителей Челябинской области

При этом в регионе сохранится дождливая погода

Сегодня, 19 июля, в Челябинской области воздух раскалится до +36°C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают кратковременные дожди, грозы и град.

Этим утром в столице Южного Урала ожидается около +17°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке +28, +30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. В утренние часы температура воздуха составит около +20°C, днем воздух прогреется до +32°C, на крайнем юге области столбики термометров поднимутся до +36°C. Ветер северо-восточный с переходом на южный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать от 13 до 18 метров в секунду.

Спасатели ГУ МЧС России по Челябинской области рекомендовали южноуральцам поддерживать прохладную температуру воздуха дома и постараться не находиться на жаре.

«Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2—3 часа в день в прохладных помещениях, например в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток»,— сообщили в ведомстве.

Также жителей Челябинской области предупредили о том, что оставлять детей или животных в автомобиле одних смертельно опасно.