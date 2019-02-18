Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.7 +0.16 75.25 +0.2
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020

Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020

В регионе полным ходом идет подготовка к ШОС и БРИКС.
сегодня в 15:49
  |  Общество

На Инвестфоруме в Сочи губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообщался с федеральными СМИ. В интервью «Интерфаксу» глава Южного Урала сообщил, что сейчас регион очень активно готовится к саммитам ШОС. Осталось всего полтора года до их проведения, но у Бориса Дубровского нет сомнений, что все объекты завершатся в срок. Главным является конгресс-холл Таганай как основная площадка для мероприятий, не уступают в важности работы на территории аэропорта. Ведь воздушная гавань Челябинска — первое, что увидят гости международных саммитов.

Рабочие группы постоянно этим занимаются, я веду контроль еженедельно. Дмитрий Анатольевич Медведев также выделил нам куратора от федерального центра, Мутко Виталия Леонтьевича. Он помогает нам очень активно, реагирует на все наши вопросы, следит за тем, что происходит. Также вместе с нами работает аппарат президента в лице Юрия Ушакова (помощник президента РФ) и Антона Кобякова (советник президента РФ). Все понимают, что для Челябинска проведение саммитов — это шанс и задача государственного уровня. В 2020 году Челябинск в течение недели будет принимать первых лиц из 26 стран. У меня не вызывает сомнения, что мы хорошо подготовимся и получим хорошее наследие, что качественно изменит городскую среду. — сообщил Борис Дубровский.

Глава Челябинской области также отметил, что в региональной столице есть резервные объекты, которые можно использовать для гостиниц. В целом Челябинск будет готов к встрече иностранных делегаций.

ШОС и БРИКС
В Сочи состоялось обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
15.02.2019
В Сочи состоялось обсуждение подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
ШОС и БРИКС
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит для гостей саммитов ШОС и БРИКС
15.12.2018
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит для гостей саммитов ШОС и БРИКС
ШОС и БРИКС
Улучшение экологии в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС отметили в Москве
12.12.2018
Улучшение экологии в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС отметили в Москве
ШОС и БРИКС
Стало известно, сколько нужно волонтеров для проведения саммитов ШОС и БРИКС
07.12.2018
Стало известно, сколько нужно волонтеров для проведения саммитов ШОС и БРИКС
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Елена
16:28, 18.02.2019
За пару лет достаточно много сделали и будут делать-дороги, соооружения -историческое наследие, много нового строят-это любом случае повышение инфраструктуры Челябинска и области в целом.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
ШОС и БРИКС
Госэкспертиза утвердила проект конгресс-холла на набережной Миасса
сегодня в 16:51
Госэкспертиза утвердила проект конгресс-холла на набережной Миасса
Общество
Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина
сегодня в 15:59
Борис Дубровский поручил «взять под крыло» семью Вани Фокина
Общество
Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020
сегодня в 15:49
Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020
Общество
На морящую котят голодом женщину пожаловались в администрацию Каслей
сегодня в 15:38
На морящую котят голодом женщину пожаловались в администрацию Каслей
Происшествия
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
сегодня в 15:35
Стало известно о состоянии девушек братьев-близнецов, переживших ДТП на М-5
Спорт
Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы
сегодня в 15:16
Сборная России по бадминтону завоевала бронзу на Чемпионате Европы
Хоккей
Владислав Третьяк посетит Челябинск 21 февраля
сегодня в 14:13
Владислав Третьяк посетит Челябинск 21 февраля
Общество
Городская администрация займется контролем уборки сосулек
сегодня в 14:01
Городская администрация займется контролем уборки сосулек
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6