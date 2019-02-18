/ Борис Дубровский рассказал об уверенности в успешности саммитов 2020

В регионе полным ходом идет подготовка к ШОС и БРИКС.

На Инвестфоруме в Сочи губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообщался с федеральными СМИ. В интервью «Интерфаксу» глава Южного Урала сообщил, что сейчас регион очень активно готовится к саммитам ШОС. Осталось всего полтора года до их проведения, но у Бориса Дубровского нет сомнений, что все объекты завершатся в срок. Главным является конгресс-холл Таганай как основная площадка для мероприятий, не уступают в важности работы на территории аэропорта. Ведь воздушная гавань Челябинска — первое, что увидят гости международных саммитов.

Рабочие группы постоянно этим занимаются, я веду контроль еженедельно. Дмитрий Анатольевич Медведев также выделил нам куратора от федерального центра, Мутко Виталия Леонтьевича. Он помогает нам очень активно, реагирует на все наши вопросы, следит за тем, что происходит. Также вместе с нами работает аппарат президента в лице Юрия Ушакова (помощник президента РФ) и Антона Кобякова (советник президента РФ). Все понимают, что для Челябинска проведение саммитов — это шанс и задача государственного уровня. В 2020 году Челябинск в течение недели будет принимать первых лиц из 26 стран. У меня не вызывает сомнения, что мы хорошо подготовимся и получим хорошее наследие, что качественно изменит городскую среду. — сообщил Борис Дубровский.

Глава Челябинской области также отметил, что в региональной столице есть резервные объекты, которые можно использовать для гостиниц. В целом Челябинск будет готов к встрече иностранных делегаций.