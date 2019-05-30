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/ Об очень крепком ветре предупреждают жителей Челябинской области

Об очень крепком ветре предупреждают жителей Челябинской области

Синоптики также напоминают о надвигающемся дожде.
сегодня в 16:50
  |  Общество

Усиление ветра прогнозируют на территории Челябинской области. В гидрометцентре рассказали, что отдельные порывы достигнут 20 метров в секунду. Очень крепкий ветер поднимется днем 31 мая, при этом синоптики говорят, что в регионе ожидается дождь и очень высокая температура — до 31 градуса тепла.

Сотрудники МЧС предупреждают, что нужно быть аккуратнее.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Южноуральцам напоминают, что в случае необходимости нужно звонить по телефонам 101, 01 или 112 и сообщать о ЧС.

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