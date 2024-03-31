Об Аркаиме расскажут в новых учебниках по истории для 5-9-х классов

Учебные издания уже готовы и будут опубликованы в этом году

Новые учебники по истории для 5-9-х классов уже готовы, сейчас они на стадии рецензирования. Как сообщил изданию ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, это будет единый курс истории, состоящий из двух томов: Истории России и Всеобщей истории.

«В 5-м классе будет только Всеобщая история. Это Рим, Греция, Восточная Римская империя, Индия. Но в нее также будут вплетены знания из истории России: Херсонес, Аркаим, Фанагория, скифы, сарматы и первые славяне»,— сообщил Владимир Мединский.

По его словам, учебники готовы, они сделаны на базе имеющих учебников линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и самого Мединского. Они уже прошли две апробации академии наук и будут лучшими учебниками за последние 30 лет.

При этом новые учебники введут не сразу во всех регионах. Сначала их опробуют в нескольких субъектах страны. И даже после введения учебные пособия будут дорабатывать.