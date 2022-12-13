О ЖКХ, газификации и плохих дорогах чаще всего спрашивают Алексея Текслера жители Челябинской области

В правительстве рассказали о наиболее популярных обращениях, поступающих на прямую линию с губернатором

В среду, 14 декабря, пройдет традиционная ежегодная прямая линия губернатора Алексея Текслера с жителями Челябинской области. Вопросы от южноуральцев поступают с 7 декабря, их сбор продолжится до окончания эфира прямой линии. Часть из них прозвучит во время трансляции, но и остальные не останутся без ответа. В правительстве области рассказали, что больше всего волнует южноуральцев.

Итак, 28% присланных на прямую линию с губернатором вопросов касаются сферы ЖКХ. В числе распространенных вопросов — газификация населенных пунктов, перепады напряжения электроэнергии и жалобы на работу управляющих компаний.

Второе место и 10% от объема обращений — состояние автомобильных дорог.

Также 10% вопросов касаются благоустройства и содержания дворов, детских площадок, парков, скверов, общественных территорий.

Поступили обращения по вопросам здравоохранения, транспорта, строительства, образования, экологии, частичной мобилизации и СВО.

Напомним, прямая линия губернатора проходит в конце года. В 2021 году более 5 тысяч обращений прислали жители Челябинской области к главе региона. Сорок вопросов прозвучали в эфире. В информагентстве «Первое областное» выбрали 10 прошлогодних обращений и отследили их судьбу за 2022 год.

«Сегодня именно губернаторы являются главными „психотерапевтами“, старшими товарищами, которые больше знают, для жителей регионов. И конечно, основной удар сейчас приходится именно на них с точки зрения коммуникаций и учитывая тот факт, что сейчас много новых вводных, много непонятных ситуаций. Жизнь кардинально изменилась. Поэтому проведение подобной прямой линии Алексеем Леонидовичем в нынешней ситуации — это очень правильная и своевременная инициатива. Особенно учитывая, что на федеральном уровне подобного традиционного общения президента с гражданами в этом году не будет», — считает президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Жители области еще могут направить свои обращения к прямой линии. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ — зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить свой видеофайл.

Второй — также на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Задать вопрос», он автоматически откроет страницу «Госуслуг». Заполнив предложенную форму обратной связи, вы отправите вопрос главе региона.

Третий — по телефону горячей линии 8 800 500 74 50.