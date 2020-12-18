О задолженности можно узнать с помощью электронных сервисов

В ближайшую неделю пройдет Всероссийская акция

ФССП России поведет традиционную акцию «Узнай о своих долгах». Она стартует 18 и завершится 22 декабря. Все желающие могут получить информацию о своей задолженности с помощью электронных сервисов.

За этот год жители Челябинской области более 1,3 миллиона раз воспользовались Банком данных исполнительных производств. С помощью ресурса можно как узнать о долгах, так и оплатить их.

«Кроме того, заработал новый совместный ресурс Федеральной службы судебных приставов и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На едином портале государственных и муниципальных услуг реализован функционал подачи электронных заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности на всей территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Добавим, что цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг.