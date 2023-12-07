О похолодании до −40 градусов и ниже предупредили жителей Челябинской области

Погода будет ясной и безветренной

В пятницу, 8 декабря, ночью в Челябинской области будет еще холоднее, чем в предыдущие дни: местами температура воздуха опустится ниже −40 градусов! Холодно будет и днем — до −30 градусов. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют солнечную и безветренную погоду.

В Челябинске ночная температура упадет до −37°C, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от −27 до −29°C. Малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске предстоящей ночью обещают −29 градусов, днем — до −26 градусов. Ясно. Ветер слабый южного направления.

33-градусный мороз ударит в ночь на пятницу в Златоусте. Днем также будет около −26 градусов. Солнечно, без осадков.

В Снежинске ночью температура воздуха опустится до −35 градусов. Днем столбики термометров поднимутся незначительно — до −28 градусов. Ясно, без осадков.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от −34 до −39°C, на юге и крайнем западе от −28 до −33°C, а на севере области и в низинах до −40 градусов и ниже. Днем значительного повышения температуры не предвидится: синоптики прогнозируют от −25 до −30°C, в южных районах — от −20 до −25°C. Облаков почти не будет. Местами возможна изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.