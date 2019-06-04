/ О плесени и кишечной палочке в пакетированном чае рассказали эксперты

Качество напитка проверило «Роскачество».

Всю правду о пакетированном чае рассказали специалисты «Роскачества». Они собрали вопросы потребителей, обратились за комментариями к экспертам и проверили чай популярных в России марок в лаборатории.

Так, эксперты пояснили, что ни в одном образце не оказалось песка, красителей, ароматизаторов и примесей сорной травы, которые часто боятся встретить покупатели. Масляная пленка, которая часто образуется во время заваривания чая, и вовсе возникает из-за использования воды с повышенной карбонатной жесткостью.

Гораздо важнее оказалось следить за условиями хранения чая, хотя бы в магазине. Если они не соблюдались, то в чае может появиться плесень.

В пакетированном чае Dilmah обнаружено плесеней в три раза больше максимально допустимого уровня, а в пакетированном чае «Краснодарский» – в четыре раза больше. Обнаруженное содержание плесени не соответствует российским нормативам, однако вполне укладывается в рамки европейских. 11 чаях – пакетированных Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай» и в листовом «Традиция» – обнаружены бактерии группы кишечной палочки. — рассказали в «Роскачестве».

Чтобы избежать пагубного влияния группы бактерий кишечной палочки, рекомендуют заваривать чай только кипятком, а при заваривании листового чая еще и ополоснуть его горячей водой.