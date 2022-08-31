Южноуральский пчеловод Сергей Тарасов в этом году совершил вместе со своими пчелами необычное турне по России, собрав целую коллекцию медов от Черного моря до Уральских гор. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали у него в гостях и понаблюдали за красивым процессом откачки меда. Попутно пчеловод рассказал, как однажды защищал свои ульи от медведя, о пчелином сепаратизме и «эльфийском меде». Делимся новыми знаниями в репортаже с пасеки.
С Сергеем и его супругой Риммой мы встретились на одной из их мобильных пасек близ деревни Янги-Юл Аргаяшского района. Здесь много медоносных растений: осота, молочая, цикория и особенно кипрея — он же иван-чай. Работы для пчел — на все лето. Получившийся из лесного разнотравья мед называется цветочным, и качают его одним из последних в сезоне.
«Считается, что, чем севернее произрастают медоносы, тем мед лучше. Потому что у растений здесь короткий вегетативный период, все свои соки и энергию они отдают быстро и в большом количестве. Не зря все целебные травы собирают именно на Урале, в Сибири и на Алтае»,— рассказывает Сергей.
Наши новые знакомые относят себя к пчеловодам-кочевникам. Поставив ульи в огороде, много меда не соберешь. А главное, не соберешь интересных медов. Поэтому с наступлением тепла Сергей и Римма грузят пчелиные домики на прицеп и отправляются в турне. Обычная география — Башкирия и Зауралье. Но в этом году они предприняли нечто особенное: в ноябре увезли своих пчел в Краснодарский край, там перезимовали и весной потихоньку отправились в обратный путь, делая остановки и расставляя ульи то там, то тут. В результате в Челябинскую область приехала целая коллекция уникальных медов. С юга России — почти бесцветный и мягкий на вкус акациевый. С Поволжья — темный и терпкий донниковый. Из горных районов Башкирии — золотистый липовый.
Не обошлось без приключений. Например, в Башкирии к пасеке Тарасовых повадился ходить медведь, которого приходилось постоянно отгонять. О своем противостоянии с хозяином тайги Сергей рассказывает как о чем-то обыденном:
«Мы днем отбирали рамки с медом и вечером качали, поэтому был очень сильный запах, который привлекал медведя. Медведь приходил ночью и бродил туда-сюда вдоль забора, а мы включали везде свет и бренчали посудой. Медведь уходил. В тех краях нередко случается, что люди оставляют ульи без присмотра, приходит медведь и просто разносят их в щепки».
Пчеловодом Сергей Тарасов стал 17 лет назад, можно сказать, случайно: пожилая родственница супруги предложила ему отдать своих пчел, а потом передумала. Но Сергей уже загорелся, сам купил пчел и в первый же год, несмотря на отсутствие знаний и опыта, накачал целую флягу меда. А потом пошло-поехало. Сейчас у Тарасовых около ста пчелиных семей, которые за сезон приносят в среднем пять-шесть тонн меда.
«Было время, когда я думал, что уже знаю о пчелах достаточно много. А сейчас понимаю, что не знаю о них вообще ничего. Постоянно делаю какие-то удивительные открытия»,— рассказывает Сергей.
Все знают, что пчелы — это общественные насекомые. Но большинство даже не догадывается, насколько сложно устроена жизнь под крышкой улья и какие сюжеты там порой разворачиваются. Например, если пчелы собрали много меда и пчеловод вовремя его не откачал, местный рабочий класс начинает страдать от безделья и сбиваются в группы. Одна из таких групп может объявить независимость и покинуть улей вместе с маткой. Осиротевший улей выращивает себе новую предводительницу из яйца, которое старая королева откладывает, прежде чем помахать ручкой.
Если в семье вдруг рождается вторая матка, это всегда форс-мажор. Чаще всего незаконнорожденную претендентку на трон убивают. Но это если действующая королева молода и полна сил. В противном случае может случиться и дворцовый переворот.
«А еще бывает так. Когда матка рождается, ей нужно ненадолго покинуть улей, чтобы облететься. В это время она может погибнуть: птица съест или еще что. В этом случае одна из рабочих пчел пробирается в чужой улей, ворует оттуда яйцо, из которого семья выращивает себе новую матку. Долгое время я не верил, что такое действительно происходит, считал это просто байкой. До тех пор, пока не увидел собственными глазами»,— делится Сергей.
А приходилось ли вам слышать о пчелином танце? Это язык тела, на котором пчелы общаются между собой, обмениваясь порой довольно сложной информацией. Если одна из пчел вдруг находит место, где много вкусного, она возвращается домой и рассказывает остальным, в каком направлении и как далеко нужно лететь. А по пыльце, которую приносит с собой разведчик, сородичи узнают, какие цветы там растут.
По возвращении с пасеки в село Сары, где живут наши герои, Сергей с Риммой начинают готовить привезенные рамки с сотами к выкачке меда. В одинаковых фартуках с изображением пчелок, они распечатывают привезенные с пасеки рамки (это очень красиво!) и укладывают их в медогонку.
Со стороны работа пчеловода кажется почти медитативным занятием. Но на самом деле это тяжелый труд даже в чисто физическом смысле слова. Попробуй-ка загрузи в машину, а потом выгрузи полсотни заполненных под завязку ульев. Не зря пчеловодство называют сладкой каторгой. Но, похоже, эта работа действительно делает людей немного философами и созерцателями.
«Для меня это не столько бизнес, сколько занятие для души. Когда работа сделана, мед заготовлен, испытываешь какое-то удовлетворение»,— рассуждает Сергей Тарасов.
По ходу дела разговор заходит о меде правильном и неправильном. Оказывается, разбавить мед патокой — далеко не единственный и уже не самый современный способ ввести потребителя в заблуждение. Недобросовестные пчеловоды освоили более изощренные способы обмана, когда покупатель и сам обманываться рад.
«В этом году на ярмарке многие подходили и спрашивали такие сорта меда, о которых я вообще не слышал. Например, подснежниковый мед. Его эльфы собирают, что ли? Или боярышниковый, которого не существует в природе, потому что боярышник не выделяет нектар. Все эти „эльфийские меда“ — скорее всего просто дешевый мед из подсолнечника с красителями и ароматизаторами. Но народ охотно его покупает. Или спрашивают мед с разными добавками, например, с прополисом. Но прополис в меде не растворяется. Таких случаев много»,— рассказывает пчеловод.
Чтобы не стать жертвой черного маркетинга или откровенного мошенничества, Сергей Тарасов советует покупать мед у проверенных производителей. Желательно проверенных лично. Журналисты решили не откладывать дело в долгий ящик и увезли домой на проверку образцы местной продукции. А как иначе? Ведь нельзя побывать на пасеке и вернуться оттуда без меда.
Подробную инструкцию, как выбрать качественный мед среди представленного на рынке разнообразия, читатель может найти в одной из недавних публикаций ИА «Первое областное».
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