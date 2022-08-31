Пчелы челябинца Сергея Тарасова собирают мед от Черного моря до Урала

В этом году наш земляк отправился в медовое кочевье по стране вместе со своими ульями

«Считается, что, чем севернее произрастают медоносы, тем мед лучше. Потому что у растений здесь короткий вегетативный период, все свои соки и энергию они отдают быстро и в большом количестве. Не зря все целебные травы собирают именно на Урале, в Сибири и на Алтае»,

— рассказывает Сергей.

«Мы днем отбирали рамки с медом и вечером качали, поэтому был очень сильный запах, который привлекал медведя. Медведь приходил ночью и бродил туда-сюда вдоль забора, а мы включали везде свет и бренчали посудой. Медведь уходил. В тех краях нередко случается, что люди оставляют ульи без присмотра, приходит медведь и просто разносят их в щепки».

«Было время, когда я думал, что уже знаю о пчелах достаточно много. А сейчас понимаю, что не знаю о них вообще ничего. Постоянно делаю какие-то удивительные открытия»,

— рассказывает Сергей.

«А еще бывает так. Когда матка рождается, ей нужно ненадолго покинуть улей, чтобы облететься. В это время она может погибнуть: птица съест или еще что. В этом случае одна из рабочих пчел пробирается в чужой улей, ворует оттуда яйцо, из которого семья выращивает себе новую матку. Долгое время я не верил, что такое действительно происходит, считал это просто байкой. До тех пор, пока не увидел собственными глазами»,

— делится Сергей.

«Для меня это не столько бизнес, сколько занятие для души. Когда работа сделана, мед заготовлен, испытываешь какое-то удовлетворение»,

— рассуждает Сергей Тарасов.

«В этом году на ярмарке многие подходили и спрашивали такие сорта меда, о которых я вообще не слышал. Например, подснежниковый мед. Его эльфы собирают, что ли? Или боярышниковый, которого не существует в природе, потому что боярышник не выделяет нектар. Все эти „эльфийские меда“ — скорее всего просто дешевый мед из подсолнечника с красителями и ароматизаторами. Но народ охотно его покупает. Или спрашивают мед с разными добавками, например, с прополисом. Но прополис в меде не растворяется. Таких случаев много»,

— рассказывает пчеловод.