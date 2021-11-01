О нехватке витаминов можно узнать по состоянию кожи

Какие проявления указывают на дефицит полезных веществ

Кожа считается самым большим органом человеческого тела, а также наиболее обделенным, поскольку витамины, получаемые с пищей, доставляются в кожу по остаточному признаку. Как правило, кожные покровы испытывают нехватку железа, кальция, витамина D, фолиевой кислоты, йода, магния, жиров омега-3 и клетчатки.

«Часто кожа страдает из-за неправильного питания или строгих диет. Чтобы заполнить бреши в организме, кроме нормализации рациона, может потребоваться прием витаминных комплексов», — отмечают дерматологи.

Догадаться о недостатке витаминов можно по:

• ранним морщинам;

• обезвоженности, сухости, растрескиванию покровов (иногда случаются экзема или дерматит);

• чрезмерным синякам;

• тусклости и отсутствию сияния;

• припухлостям около глаз;

• бледности кожи и губ.

Важно! Назначение витаминных комплексов должно проводиться только врачом и после сдачи анализов.