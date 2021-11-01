Кожа считается самым большим органом человеческого тела, а также наиболее обделенным, поскольку витамины, получаемые с пищей, доставляются в кожу по остаточному признаку. Как правило, кожные покровы испытывают нехватку железа, кальция, витамина D, фолиевой кислоты, йода, магния, жиров омега-3 и клетчатки.
«Часто кожа страдает из-за неправильного питания или строгих диет. Чтобы заполнить бреши в организме, кроме нормализации рациона, может потребоваться прием витаминных комплексов», — отмечают дерматологи.
Догадаться о недостатке витаминов можно по:
• ранним морщинам;
• обезвоженности, сухости, растрескиванию покровов (иногда случаются экзема или дерматит);
• чрезмерным синякам;
• тусклости и отсутствию сияния;
• припухлостям около глаз;
• бледности кожи и губ.
Важно! Назначение витаминных комплексов должно проводиться только врачом и после сдачи анализов.