О чем спросили президента Владимира Путина на прямой линии — 2024

Жители Челябинской области присылали обращения по проблемам ЖКХ

Уже завтра, 19 декабря, в Москве состоится прямая линия президента Владимира Путина. Традиционная встреча с журналистами по итогам года и общение с россиянами, в том числе и в прямом эфире, пройдет в 22‑й раз. Мы вспомнили, как прошла прямая линия в прошлом году и что просили южноуральцы у президента.

Нейросеть GigaChat проанализировала вопросы, присланные на «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2024 году. Тогда президенту направили два миллиона обращений. На сегодня их объем уже 1,8 миллиона. В рейтинге тем прошлого года были:

20% — социальная политика;

9% — жилье;

9% — экономика;

8% — здравоохранение;

8% — ЖКХ;

6% — инфраструктура;

6% — СВО.

Жители Челябинской области спрашивали про:

ЖКХ;

уровень пенсий и порядок их расчета;

поддержку участников СВО и их семей;

здравоохранение;

инфраструктуру.

Вопросы будут приниматься до окончания прямо линии. Отправить их можно разными способами, в том числе и через официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте». Информационное агентство будет следить за ходом прямой линии, а прямой эфир запустит в своих сообществах в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».