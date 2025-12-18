Уже завтра, 19 декабря, в Москве состоится прямая линия президента Владимира Путина. Традиционная встреча с журналистами по итогам года и общение с россиянами, в том числе и в прямом эфире, пройдет в 22‑й раз. Мы вспомнили, как прошла прямая линия в прошлом году и что просили южноуральцы у президента.
Нейросеть GigaChat проанализировала вопросы, присланные на «Итоги года с Владимиром Путиным» в 2024 году. Тогда президенту направили два миллиона обращений. На сегодня их объем уже 1,8 миллиона. В рейтинге тем прошлого года были:
-
20% — социальная политика;
-
9% — жилье;
-
9% — экономика;
-
8% — здравоохранение;
-
8% — ЖКХ;
-
6% — инфраструктура;
-
6% — СВО.
Жители Челябинской области спрашивали про:
-
ЖКХ;
-
уровень пенсий и порядок их расчета;
-
поддержку участников СВО и их семей;
-
здравоохранение;
-
инфраструктуру.
Вопросы будут приниматься до окончания прямо линии. Отправить их можно разными способами, в том числе и через официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте». Информационное агентство будет следить за ходом прямой линии, а прямой эфир запустит в своих сообществах в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».